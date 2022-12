Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca e duminica, avem in fata, totusi, o zi destul de agitata. Luna din Balanta cea dreapta va face trigon mai intai in Saturn. O sa-i alegem pe cei cu care ne intelegem cel mai bine sa petrecem timpul liber. De asemenea, unii nativi vor castiga bani. Berbec Va scoate cineva in oras si […] The…

- Astrele au pregatit noi provocari pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Astrologii prevad o zi norocoasa pentru mai multe zodii, mai ales cand vine vorba de bani. De asemenea, nativii simt nevoia sa primeasca atentie si sa fie apreciati. Berbec Nativii Berbec vor aborda astazi…

- Anul 2023 se intrezarește a fi unul norocos și plin de belșug pentru acest semn zodiacal. Veștile bune vor veni pentru ei inca din perioada sarbatorilor și vor ține tot anul urmator. Afla din randurile de mai jos care e zodia care se va simți binecuvantata in anul 2023.

- Finalul de saptamana vine cu trei ceasuri rele in care unele zodii se pot confrunta cu diferite situații deloc confortabile. Horoscop 11 Noiembrie BERBEC Iți impui sa urmezi astazi doar ceea ce crezi tu despre proiectele tale și sa nu mai pleci urechea la cei din jur. O astfel de atitudine iți face…

- Astrologii au vesti bune si intrevad surprize frumoase in plan emotional pentru unii nativi ai zodiacului, pentru ziua de 22 octombrie 2022. Afla care vor fi nativii din zodiac care vor avea parte de o zi de sambata presarata cu noroc.Horoscop 22 octombrie 2022 BerbecBerbecii ar trebui sa aiba grija…

- Comunicarea deschisa este cheia pentru soluționarea dilemelor care apar in data de 20 octombrie 2022. Astrologii va recomanda sa aveti mai multa rabdare in sfera relatiilor amoroase, dar și la serviciu. Chiar daca uneori destinul va duce pe cai necunoscute, nu trebuie sa pierdeți increderea, toate se…

- Inca din vremurile stravechi, oamenii s-au bazat pe pietrele prețioase pentru a atrage in viața lor noroc și prosperitate. Purtarea unui astfel de obiect, care trebuie sa corespunda obligatoriu cu semnul tau zodiacal, va contribui la accentuarea trasaturilor ce te definesc cel mai bine. Afla care este…

- Ziua de 7 octombrie 2022 aduce schimbari benefice pentru unele zodii. Sunt bine aspectate colaborarile și intalnirile de afaceri. Astrele se aliniaza in favoarea curajoșilor, cei care vor lupta pentru visele lor vor fi rapid remunerați. Vineri va o zi excelenta pentru unele zodii!BerbecIn aceasta zi,…