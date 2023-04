Primaria Mangalia vrea sa concesioneze un teren din Olimp, de peste 5.000 mp

Licitatia se va desfasura la sediul institutiei, in sala de consiliu, in data de 8 iunie 2023, de la ora 11:00 Imobilul consta intr un teren in suprafata de 5.847 de metri patati, situat in Olimp, pe strada Trandafirilor nr. 30B Data limita de depunere… [citeste mai departe]