Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul anului vine cu noi provocari pentru nativii a cinci zodii. In a doua parte a lunii ianuarie are loc conjuncția lui Venus cu Saturn, astfel ca unele zodii vor resimți din plin acest moment.

- Schimbari pe plan profesional pentru una dintre zodii. Nativii acestei zodii sunt cei care fac in sfarșit un pas important in cariera lor și aplica pentru un alt job, unul mai bun pentru ei cel mai probabil. Este momentul sa aiba curaj și incredere in sine.

- BERBEC - Daca sunteți pasionat de loterie, cumparați un bilet - s-ar putea sa aveți noroc in urmatoarele zile.TAUR – Toate proiectele și activitațile tale din aceasta zi vor avea succes. Este posibila și o calatorie importanta, deschizand noi perspective.GEMENI – Nu este indicat sa-ți faci planuri chiar…

- Horoscop 23 decembrie 2022. Unele zodii au fost mai cuminți decat altele anul acesta, așa ca Moș Craciun este mai generos cu ele. Prin urmare, peste unii nativi chiar vine norocul in prag de Craciun. Ceva bun trebuie sa fi facut voi in acest an, așa ca pregatiți-va pentru o zi magica! Horoscop 23 decembrie…

- Pentru unele zodii, anul 2022 se incheie cum nu se poate mai dezamagitor, in timp ce alți nativi au parte de bucurii financiare neașteptate. Iata care sunt semnele zodiacale care vor caștiga cei mai mulți bani de sarbatori. Norocul este de partea lor pana de Revelion. Afla daca te numeri printre ele.…

- Anul 2023 incepe cu o nota pesimista, Marte este retrograd in zodia Gemeni și se vor resimți tensiuni in relațiile de familie și de cuplu. Mercur, astrul guvernator al zodiei, va avea și el perioade lungi de retrogradare in 2023, ceea ce arata ca Gemenii trebuie sa fie prudenți cu toate deciziile lor.2023…

- Anul 2023 va fi norocos pentru intregul zodiac, dar patru zodii vor avea parte de noroc din belșug chiar pe finalul anului 2022. Iata cele patru zodii ale caror vise se vor indeplini și care vor avea succes pe diverse planuri pana la sfarșitul anului. Pentru acești nativi sfarșitul lui 2022 va fi…