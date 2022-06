Stiri pe aceeasi tema

- Prosperitate la tot pasul pentru nativii uneia dintre zodii. Anul 2022 este anul in care reprezentanții acestei zodii ating culmile succesului. Șansele lor sa reușeasca in viața nu au fost niciodata mai mari.

- Finalul anului 2022 va fi unul foarte bun și plin de noroc pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte in sfarșit de lucrurile pe care și le-au dorit de atat de multa vreme, iar totul se va schimba in viața lor radical. Iata la ce trebuie sa se aștepte in acest an.

- Trei zodii din cele douasprezece ale horoscopului vor avea parte de o dragoste unica. Acești nativi se vor indragosti nebunește la sfarșitul acestei luni și cu siguranța au motive sa se bucure din plin de aceasta veste.

- Anul 2022 vine cu vești minunate pentru nativii a doua zodii ale horoscopului. Acești nativi vor avea noroc mare banii in 2022. Banii pot venii de la Loto sau chiar jocurile de noroc. Cert este ca anul asta te imbogațești. Atenție, anul acesta vor curge bani din cer!

- Unele persoane ar face orice pentru oamenii din jur, dar altele vor sa fie mereu pe primul loc și nu se gandesc deloc la celelate persoane. Cu siguranța ca fiecare dintre noi a intalnit pe cineva caruia nu ii pasa decat de binele lui și nu se uita deloc la nevoile altora. Iata cele trei zodii care sunt…

- Faceți loc petrecareților! Acest tip de oameni sunt rebelii supremi care nu respecta nicio regula. Acești oameni nu asculta de nimeni și fac doar ceea ce le spune inima lor. Acești oameni sunt, de asemenea, foarte spontani și emoționanți. Pentru ei, regulile sunt doar un set de reguli care nu... The…

- De la inceperea conflictului in Ucraina, in Romania au intrat pana duminica dimineața 397.542 de cetateni ucraineni, dintre care peste 16.000 in ultimele 24 de ore, informeaza Poliția de Frontiera . La nivel national, prin punctele de frontiera au intrat sambata in Romania 75.902 de persoane, dintre…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, miercuri, ca 3.520 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul razboiului, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 73,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.520 de cetateni ucraineni…