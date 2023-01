Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 a venit numai cu vești bune pentru unii nativi! Doua zodii vor avea noroc uriaș in urmatorii zece ani. Pentru ei, destinul se va schimba radical incepand cu luna februarie. Vor avea parte de fericire pe toate planurile și au mari șanse sa iși intalneasca sufletul pereche. Ei vor caștiga sume…

- In general, luna februarie este asociata cu perioada in care iubirea este pusa pe primul plan, avand in vedere ca este sarbatorit Sfantul Valentin, iar mai apoi Dragobetele. Cu toate acestea, urmatoarea perioada nu va fi una deloc placuta pe plan personal pentru patru zodii.

- Nativii a doua zodii vor suferi din dragoste in ianuarie. Aceștia iși vor pierde increderea in oameni, chiar și in cei apropiați, iar totul pare ca se ruineaza. Perioada grea va trece, iar soarele va rasari, din nou, in viața voastra pana la finalul anului.

- Luna ianuarie a venit cu multe vești pentru cele 12 semne, dar, de asemenea, vine și o serie de probleme pentru unii nativi, care vor trebui sa fie atenți pe ce cheltuiesc banii in urmatoarea perioada. Astrele nu sunt de partea lor in ceea ce privește cheltuielile.

- Astrele nu le sunt deloc favorabile unor nativi, care vor incepe anul cu probleme pe plan personal. O zodie va trece prin momente dificile, dupa ce va afla ca persoanele in care avea cea mai mare incredere le-au tradat.

- Perioada sarbatorilor nu este una fericita pentru toata lumea. Teri zodii sunt mai predispuse la nefericire in luna decembrie. Pentru acești nativi, lucrurile nu s-au așezat cum ș-ar fi dorit la final de an, dar nu trebuie sa-și piarda speranța.

- Multe zodii din horoscop au noroc in perioada urmatoare, insa doar trei dintre acestea vor fi protejate de Dumnezeu in Postul Craciunului. Acești trei nativi din zodiac vor scapa de probleme și vor avea noroc in urmatoarea perioada. Daca pana acum au avut probleme, iata ca de acum totul va merge excelent…

- Finalul de saptamana vine cu trei ceasuri rele in care unele zodii se pot confrunta cu diferite situații deloc confortabile. Horoscop 11 Noiembrie BERBEC Iți impui sa urmezi astazi doar ceea ce crezi tu despre proiectele tale și sa nu mai pleci urechea la cei din jur. O astfel de atitudine iți face…