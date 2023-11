Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2023. Gemenii rup o relație de prietenieHoroscopul zilei de 8 noiembrie 2023 spune ca nativii din zodia Gemenilor rup o relație veche de prietenie. Gemenii trec printr-o perioada a transformarilor. Aceștia au nevoie de mai multa liniște și ințelegere din partea oamenilor…

- Doua zodii vor trece printr-o perioada mai delicata in ceea ce privește relația de cuplu, asta pentru ca ajunge in pragul desparțirii. Pentru acei nativi care au tot evitat sa discute cu persoana iubita un subiect și s-au gandit ca problemele se vor rezolva de la sine, vor trebui sa „infrunte” un adevar…

- Luna octombrie vine cu situații neașteptate pentru unele native, care se vor desparți de partener atunci cand se așteptau mai puțin. Separarea de persoana iubita le va afecta și vor simți ca nimic nu funcționeaza așa cum și-ar fi dorit.

- Incep problemele in cuplu pentru doua zodii din horoscop! Nativii vor ajunge in pragul divorțului in luna octombrie, daca nu iși rezolva neințelegerile. Ultimele luni au fost un adevarat coșmar din cauza certurilor, iar toate acestea ar putea sa duca la separare. Chiar daca este un moment greu, nativii…

- Daca ești intr-o relație cu una dintre aceste zodii, nu te surprinde daca se poarta mereu ca la un meci de box. Vor cauta necontenit ocazii sa se certe și sa-i puna partenerului piedica. Nu trebuie sa te intristezi, pentru ele, astfel de momente ii fac sa se simta mai vie și mai pasionale. Vor sa-și…

- Toamna 2023 este a lor! Doua zodii din Horoscop vor avea succes pe toate planurile și vor ajunge sa faca și pasul cel mare, fie ca este vorba de relația de cuplu sau chiar la locul de munca. Care sunt cele doua zodii norocoase ale acestui sezon.

- Trecerea in noul anotimp nu reprezinta doar o modificare in calendar, ci vine la pachet cu numeroase schimbari pentru cațiva nativi ai zodiacului. Urmeaza o perioada de foc pentru trei zodii, plina de ghinion. Te numeri printre ele?

- Luna septembrie vine cu vești bune pentru trei zodii din horoscop. Acești nativi vor scapa de problemele financiare in urmatoarea perioada și vor fi productivi. Se anunța o perioada cu foarte multe reușite și doar trei zodii vor fi in centrul atenției la locul de munca și vor fi apreciați pentru tot…