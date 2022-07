Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru o singura zodie din horoscop! Astrologii anunța o perioada destul de buna, mai ales pe plan financiar pentru un singur nativ. Se va bucura de o perioada plina de reușite, iar toata munca depusa va fi apreciata prin sume mari de bani. Va primi oferte greu de refuzat, iar succesul pe…

- "Noul standard pentru competiția economica este calitatea vieții". De la acest principiu, oameni de afaceri și companii din intreaga lume incep astazi un program pilot pentru a testa saptamana de lucru de 4 zile.

- Astrologii aduc noi detalii pentru cei 12 nativi ai zodiacului. Zodiile trec prin mari schimbari in perioada aceasta. Multe dintre ele fac schimbari uriașe in viața lor, altele par sa nu se lase atat de ușor in preajma dificultaților și rezista fara sa faca vreo modificare. Puterea divina va fi capturata…

- Fantanile Urbane din Piata Unirii se redeschid sambata, 14 mai 2022, cu un spectacol multimedia, dupa mai bine de doi ani de pauza cauzata de criza pandemica extinsa. Pe perioada spectacolelor vor fi impuse restrictii de circulatie in zona.

- In urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Este posibil sa apara precipitații in mai multe regiuni, iar in a doua saptamana se va raci. La munte temperaturile vor cobori noaptea sub pragul de ingheț.La inceputul intervalului,…

- ”Vesti minunate pentru turistii care au planuri de calatorie in Romania anul acesta. In pragul sezonului estival, cardurile de vacanta pentru 2022 au inceput sa fie incarcate, o masura asteptata cu nerabdare atat de turisti, cat si de hotelieri. Voucherele de vacanta vor putea fi folosite numai pe teritoriul…

- O serie de evenimente reunite sub genericul "Zilele Muzeului Satului" vor fi organizate, in perioada 10 - 17 mai, cu ocazia implinirii a 86 de ani de la infiintarea institutiei muzeale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Articolul Circulația rutiera și pietonala din centrul Buzaului, reorganizata in perioada lucrarilor de reabilitare a infrastructurii se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința cetațenilor Municipiului Buzau modificarile aduse desfașurarii traficului rutier…