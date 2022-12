Stiri pe aceeasi tema

- Dupa norocul cu carul pe parcursul acestui an, o zodie din horoscop va incepe anul 2023 cu stangul. Ghinionul va ramane de partea nativilor pe tot parcursul anului, astfel ca nu este momentul oportun pentru lucruri care depind de noroc, pentru ca vor fi dezamagiți.Conform astrologilor, nativii nu vor…

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Astrele arata ca acești nativi se vor bucura de o perioada destul de buna in viața lor și vor avea reușite pe plan profesional. La locul de munca vor fi apreciați pentru toata munca depusa de-a lungul timpului și vor fi stabili pe plan financiar.

- Revelionul se apropie cu repeziciune. Fiecare dintre noi iși dorește sa știe cum se va descurca in noul an. Astrologii au facut deja harțile din care se pot desprinde primele preziceri. Top 3 zodii peste care da norocul in 2023. Cine va face mulți bani. Top 3 zodii peste care da norocul in 2023 Ești…

- Balanța, cea mai norocoasa dintre zodii in 2023 Zodia Balanța va fi ghidata de astre pentru a avea succesul mult dorit in 2023. Cu noroc la bani, in cariera și in dragoste, nativii se vor bucura de un an excelent. Vor fi guvernați de Venus, planeta iubirii, a frumuseții și a abundenței. Pentru ei, anul…

- Anul 2023 va fi norocos pentru intregul zodiac, dar patru zodii vor avea parte de noroc din belșug chiar pe finalul anului 2022. Iata cele patru zodii ale caror vise se vor indeplini și care vor avea succes pe diverse planuri pana la sfarșitul anului. Pentru acești nativi sfarșitul lui 2022 va fi…

- BERBEC Concentrarea va fi mai slaba astazi la birou, așa ca luați pauze mai dese in timpul programului de lucru. TAUR Dupa activitațile zilei, rasfațați-va cu o seara de relaxare in compania celor dragi - aceasta este o rețeta pentru sanatate și calm.GEMENI Vei avea impresia ca lumea se invarte in jurul…

