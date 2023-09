Stiri pe aceeasi tema

- Luna septembrie este perioada in care unii nativi vor ajunge la concluzia ca le este mai bine in fosta relație, deși, la prima vedere poate sa nu para o idee atat de buna. Vor fi dispuși sa de uitarii trecutul și vor fi mai fericiți ca niciodata.

- Toamna va aduce numeroase motive de fericire pentru unii nativi ai zodiacului. Astrologii au dezvaluit care sunt cele doua zodii care se afla sub steaua Abundenței in septembrie 2023. Afla, din randurile de mai jos, cine va reuși sa atraga banii ca un magnet in urmatoarele patru saptamani. Care sunt…

- Ne aflam in ultimele zile ale acestei veri, iar astrele au pregatit cateva vești pentru perioada ce urmeaza. Daca pana acum nativii au avut parte de aspecte destul de bune, iata ca, acum, este timpul sa afle și ce probleme vor intampina. Perioada ce urmeaza nu va fi una tocmai buna pentru cațiva nativi…

- In dragoste, sunt mulți care iși fac griji sa nu intalneasca pe cineva materialist. De aceea mulți se bazeaza pe astrologie, deoarece unele semne ale zodiacului se caracterizeaza doar prin grija de bani sau probleme economice; uneori nu in sensul rau al cuvantului, pentru ca le place sa aiba pe cineva…

- Pe fondul numeroaselor nemulțumiri, justificate, legate de traficul infernal de pe 203K, in comuna Maracineni, unde inca se lucreaza la reabilitarea drumului, președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a venit astazi cu cateva detalii, precizand și termenul estimat pentru finalizarea…

- Patru semne zodiacale se vor indragosti sau vor incheia relații atunci cand Nodurile Destinului (nodurile lunare) se vor schimba in aceasta saptamana. Așadar, vor exista cateva victime ale iubirii.

- Berbec Astazi este favorizat dialogul cu ceilalti pe teme financiare. Pe de o parte, trebuie sa achiti facturi, taxe sau sa relationezi cu institutii financiare. Insa, pe de alta parte, se vor relua discutiile legate de cheltuieli comune cu rudele, partenerul de viata sau colaboratorii. S ar putea sa…

- Mircea Lucescu (77 de ani) se va alatura lotului lui Dinamo Kiev pe 3 iulie, direct in cantonamentul din Austria. Pana atunci, se va realiza transferul lui Andriy Yarmolenko, 33 de ani. Patronul Ihor Surkis vrea sa scada insa salariile. Supus unei operații de coxartroza la șoldul stang, pe 1 mai, la…