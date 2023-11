Stiri pe aceeasi tema

- Decembrie aduce multe bucurii in viața zodiilor și poate fi numita luna iubirii pentru nativii favorizați. Afla ce zodii au noroc in dragoste la finalul anului 2023, cum vor gasi iubirea și ce șanse au ca relațiile lor sa se dezvolte in viitorul apropiat.Scorpionii și Sagetatorii sunt favorizați de…

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Acești nativi vor radia de fericire in urmatoarea perioada pentru ca vor caștiga o galagie de bani și vor ieși in evidența la locul de munca. Nativii se vor simți apreciați de cei din jur, iar munca lor va da roade.

- Horoscopul zilei de 17 octombrie 2023 spune ca nativii din zodia Balanței ascund un secret important. Acești nativi sunt foarte atenți cu privire la detaliile pe care le ofera despre viața lor personala. Este o zi cu multe schimbari pentru zodiile care nu și-au pus ordine in viața. Nativii din zodiac…

- Maia Morgenstern, a trimis un mesaj emotionant dupa ce teroristii au atacat Israel. In cadrul mesajului, aceasta a vorbit despre legaturile stranse ce o unesc cu familia ei ramasa in țara aflata sub asediu si a impartasit cu fanii sai gandurile si sentimentele sale.In clipul de pe reteaua de socializare,…

- CHELTUIELI mai mari angajatorii care folosesc ZILIERI incepand din luna octombrie Vesti proaste pentru angajatori: au crescut costurile fortei de munca pentru cei care angajeaza zilieri, relateaza mediafax.ro. Incepand cu 1 octombrie 2023, salariul minim brut pe tara a ajuns la 3.300 de lei, astfel…

- Nativii a doua zodii au de luptat cu o stare de nostalgie, in timp ce alte doua semne zodiacale vor avea de luat decizii importante, ce le vor schimba viața. Toamna nu va fi cel mai comod anotimp pentru aceștia.

- Astrele vin zilnic cu vești pentru cele 12 zodii din Horoscop. Ei bine, acest lucru s-a intamplat și de aceasta data, insa va spunem doar ca nu se anunța vești prea bune pentru un nativ al zodiacului. Acesta va intampina tensiuni uriașe incepand cu luna octombrie. Pare ca vor avea parte de piedici.…

- Horoscopul zilei de 27 septembrie 2023 vine cu vești bune pentru nativii din zodia Peștilor. Aceștia sunt pregatiți pentru o schimbare și se pregatesc sa scrie un nou capitol din viața lor. Astrele le vor sta alaturi Peștilor și le vor ghida pașii. Nativii din zodiac se bucura de peisajul astrologic…