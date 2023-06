Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Nicoletei și al Lucianei Luciu se confrunta cu mari probleme de sanatate și iși petrece batranețea singur. Problemele cu alcoolul i-au distrus casnicia lui Ion Luciu și le-au facut pe fetele sale sa se indeparteze de el, acestea vizitandu-l tot mai rar. Iar pentru ca singuratatea nu era de ajuns,…

- Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor roman din istorie, vorbește despre problemele de sanatate pe care le are și face o dezvaluire despre cum i-a „furat” ghetele lui Ion Parcalab, atunci cand a jucat cu echipa naționala intr-un meci cu Franța, de la Paris. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata…

- Invitata in aceasta seara in platoul emisiunii Xtra Night Show, difuzata pe Antena Stars, Denisa Despa a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta. Cunoscuta dansatoare a recunoscut ca nu mai aude deloc bine și spune ca medicii nu pot face nimic in acest sens, singura alternativa fiind…

- Conform astrelor, exista unele zodii care nu se pierd cu firea in situații-limita și care reușesc sa-și pastreze calmul indiferent de ce se intampla in jur. Iata care sunt cele mai calme zodii indiferent de situație.

- GemeniAceasta a doua jumatate a lunii martie poate aduce pentru ei probleme legate de cariera, rol, funcție, poziție pe care o ocupa in acest moment și ramane sa analizeze foarte atent, poate sa se și consulte cu prieteni, adevarați prieteni pentru ca și prietenii se testeaza in aceasta jumatate de…

- Iata ce iți rezerva astrele pentru ziua de 12 martie 2023.Horoscop zilnic 12 martie. Zodia Berbec Este un moment bun sa tragi linie și sa vezi cum stai cu cheltuielile. Este un moment bun sa iți faci o noua strategie financiara, care sa te ajute sa faci mai multe economii. In urmatoarea perioada s-ar…

- Doua zodii din cele 12 din horoscop vor avea parte de lucruri bune și vor da lovitura pe toate planurile. Luna aprilie va fi benefica pentru acești nativi și vor avea noroc la bani. Daca pana acum am avut parte de cheltuieli, de acum inainte vor face fața tuturor provocarilor.

- Urmatoarea perioada se anunța una plina de provocari pentru unele zodii, care vor lua in calcul varianta de a se separa de persoana iubita. Problemele nerezolvate revin in cuplu și pot cauza noi tensiuni.