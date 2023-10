Stiri pe aceeasi tema

- Luna noiembrie vine cu tensiuni in relația de cuplu pentru unii nativi și se poate sa fie dezamagiți de persoana iubita, caci lucrurile nu vor fi așa cum și-au dorit. Vor simți ca nu sunt o prioritate in viața persoanei iubite și ca nu sunt apreciați la fel de mult pe cat și-ar dori.

- In urmatoarea perioada, unii nativi vor avea noroc in dragoste atunci cand se aștepta mai puțin, asta pentru ca pot sa inceapa noi povești de dragoste, dupa o perioada in care poate au fost dezamagiți in relații și și-au pierdut increderea ca vor cunoaște pe cineva special.

- Pentru unii nativi, luna noiembrie vine cu vești bune pe plan personal, asta pentru ca pot sa inceapa noi relații și sa iși gaseasca, in sfarșit, fericirea. Nativii vor radia de fericire in perioada urmatoare, asta pentru ca se vor simți apreciați și iubiți.

- Astrologii au dezvaluit care sunt semnele zodiacale care risca sa te faca nefericit in relația romantica la care visezi. Nativii nascuți in aceste zodii pot fi foarte toxici in legaturile amoroase, din cauza ca devin nepasatori, au doua fețe sau fug de angajamente. Iata de cine trebuie sa te ferești!…

- Pentru unii nativi care credeau ca au doar ghinion in dragoste, lucrurile se schimba radical atunci cand se așteptau mai puțin. Chiar daca pun punct relației, nativii vor avea șansa de a se indragosti din nou și vor cunoaște dragoste adevarata.

- Ne apropiem de sfarșitul primei luni de toamna, dar și de Luna Plina in Berbec de pe 29 septembrie, iar cele 12 semne zodiacale vor simți din plin aceasta perioada. Astrele au rezervat surprize catorva zodii pentru ziua de marți, 26 septembrie.

- Doua zodii vor trai dezamagirea vieții lor in perioada urmatoare. Nativii afla ca partenerii lor, alaturi de care se imaginau pentru tot restul vieții, au decis sp puna punct relațiilor. Chiar daca nu au existat momente care sa ii duca cu gandul la acest pas, ei vor fi hotarați ca nu vor sa mai continue…

- Trei zodii din horoscop vor avea parte de un moment dezamagitor in luna septembrie, cand vor pune punct relațiilor amoroase. Nativii se despart de partener și vor ințelege ca destinul are alte planuri pentru ei. Chiar daca la inceput schimbarea va fi drastica, lucrurile se vor așeza treptat.