- Lorina, astrologul Click! are toate informațiile pentru vineri, 7 iulie, pentru toate cele 12 zodii. Se anunța o zi de foc pentru nativii unei zodii, care dau de greu in iubire. Pe de alta parte, alți nativi au parte de vești bune privind situația financiara.

- Se spune ca numai iubind poți invața cum sa iubești. Nimeni nu ofera un manual de instrucțiuni pentru modul in care iubește cineva, fiecare este diferit. Cu toate acestea, astrele ne pot fi ghizi și ne arata cu cine ne potrivim, cine nu ar trebui sa fie in anturajul nostru și ce ne așteapta in iubire.

- Iulia Maria Parlea, 36 de ani, prezentatoarea rubricii „Vremea” din cadrul Știrilor ProTV, fosta partenera a fotbaliștilor Gabi Torje și Alexandru Pițurca, a vorbit despre marea ei pasiune, Grecia, și cum s-a indragostit iremediabil de taramurile elene. ...

- Pentru unii nativi, luna iulie poate fi perioada in care iși vor analiza deciziile la capitolul dragoste. Astrele pot sa ii surprinda, asta pentru ca exista șanse sa se impace cu o fosta iubire chiar atunci cand se așteptau mai puțin.

- Trei zodii dintre cele douasprezece iși vor intalni marea iubire in timpul unei vacanțe. Acești nativi se vor indragosti la prima vedere și vor simți ca iși vor petrece tot restul vieții alaturi de acea persoana. Iata despre ce semne zodiacale este vorba.

- Horoscop dragoste pentru saptamana 21 mai- 28 mai 2023. Patru zodii beneficiaza de ajutorul astrelor in urmatoarele zile pentru a rezolva problemele in iubire sau pentru a cunoaște pe cineva cu adevarat special. Afla din urmatoarele randuri care sunt semnele zodiacale cu noroc in iubire in horoscopul…

- Trei zodii sunt rasfațațele acestei veri. Astrologii le prezic un sezon magic, de neuitat. Se vor bucura din plin de iubire, insa nici capitolul financiar nu este de neglijat. Banii vor trage la ei ca la un magnet.

- Patru zodii vor intampina dificultați in viața amoroasa. Relații lungi sau abia la inceput se pot sfarși brusc pentru mai mulți nativi, in zilele urmatoare. Iata ce semne zodiacale sunt ghinioniste in dragoste in perioada care urmeaza.