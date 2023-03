Stiri pe aceeasi tema

- Finalul lunii aprilie aduce multe surprize pentru doua zodii din horoscop. Persoanele nascute sub aceste doua semne zodiacale vor afla, in sfarșit, ce inseamna cu adevarat sa iubești și sa fii iubit. In aceasta primavara iși vor cunoaște sufletul pereche și vor avea parte de o iubire ca-m povești.

- Trei zodii din horoscop vor avea o surpriza de proporții la mijlocul lunii aprilie, cand iși vor cunoaște sufletul pereche. In timp ce unii dintre ei și-au pierdut increderea, iubirea adevarata va aparea in viața lor cand se așteapta mai puțin.

- Urmatoarea perioada se anunța una plina de provocari pentru unele zodii, care vor lua in calcul varianta de a se separa de persoana iubita. Problemele nerezolvate revin in cuplu și pot cauza noi tensiuni.

- Ultima parte a lunii martie vine cu surprize placute pentru unii nativi, care au șansa sa cunoasca o persoana care sa le schimbe complet viața. Trei zodii pot sa se indragosteasca, iar legatura se poate dovedi cu adevarat speciala.

- Dintre toate cele 12 zodii ale horoscopului, doi nativi au ghinion in dragoste deoarece nu au incredere in oamenii din jurul lor și le este greu sa se deschida in fața cuiva. Acești nativi iși gasesc cu greu partenerul și de-a lungul timpului au parte de mai multe desparțiri.

- Luna marțișorului va fi invaluita in iubire pentru doua dintre zodii. Nativii acestor zodii au cele mai mari șanse șa-și gaseasca sufletul pereche in luna martie. O poveste de dragoste frumoasa ii așteapta in perioada urmatoare.

- Decizia a fost ca aceasta vacanta sa fie programata pentru intervalul 13-22 aprilie 2024, in conditiile in care Pastele catolic se va celebra pe 31 martie, iar cel ortodox pe 5 mai: Pentru anul scolar urmator avem o situatie deosebita. Avem o distanta mare intre sarbatorile pascale catolice, sarbatorile…

- Vești proaste pentru doua zodii din horoscop! Acești nativi vor trece printr-o perioada destul de aglomerata și vor face fața cu greu cheltuielilor din luna februarie. Iși vor dori sa promoveze la locul de munca și sa beneficieze de un salariu mai mare pentru a le putea plati.