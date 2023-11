Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 10 noiembrie, Mercur intra in Sagetator, ceea ce inseamna ca exista nativi care se vor gandi tot mai mult la a face schimbari radicale, dar poate ca nu au avut suficient curaj. Sagetatorul este unul dintre semnele zodiacale care prefera acțiunea, iar in perioada urmatoare, nativii sunt incurajați…

- Trei zodii din horoscop au parte de surprize incredibile in luna decembrie. Nativii se pregatesc de mutare, caci noul an ii surprinde intr-o locuința noua. Dupa o lunga perioada in care s-au gandit la acest lucru, ei au luat decizia sa treaca direct la fapte. Schimbarea le va aduce multa fericire, inainte…

- Urmatoarea perioada se anunța una mai complicata pentru doua zodii care vor avea de rezolvat probleme pe care poate le-au ignorat sau nu le-au acordat atat de multa importanța pe cat ar fi trebuit. Se anunța momente dificile pentru acești nativi, care vor fi nevoiți sa o ia de la zero in luna noiembrie.

- Luna noiembrie vine cu surprize pentru trei zodii pe plan profesional. Pana la finalul lunii nativii acestei zodii iși vor schimba viața total. Cine sunt vizați și ce le rezerva astrele persoanelor care s-au nascut sub influența cele trei zodii norocoase.

- Trei zodii vor avea parte de surprize neașteptae in anul 2024, chiar daca nu aveau aceste planuri pana acum. Nativii se vor muta intr-o noua locuința inca de la inceputul anului, iar aceasta schimbare va fi in beneficiul lor.

- Toamna 2023 este a lor! Doua zodii din Horoscop vor avea succes pe toate planurile și vor ajunge sa faca și pasul cel mare, fie ca este vorba de relația de cuplu sau chiar la locul de munca. Care sunt cele doua zodii norocoase ale acestui sezon.

- Doua zodii vor incepe toamna cu schimbari neașteptate! Nativii vor fi forțați sa iși schimbe locul de munca, iar acest lucru nu va fi deloc pe placul lor. Chiar daca simțeau ca au nevoia de o schimbare, ei considera ca nu este omentul oportun pentru acest lucru acum.

- „Mercur retrograd este in zodia Fecioarei, avem si un Venus retrograd, deci sunt doua planete personale retrograde si oamenii s-ar putea sa resimta aceasta perioada printr-un soi de framantare. Ele au si un tandem impreuna. Mercur retrograd sesizeaza fisuri care pot sa fie in sanatate, in relatii, in…