Două zodii care au noroc triplu în august. Ei primesc șansa vieții în dragoste, carieră, dar și la bani! Astrologii ne anunța ca luna august incepe cu o explozie celesta, și anume o tripla conjuncție rara a lui Marte, a lui Uranus și a nodului nord orientat spre destin care a avut loc in Taur in ajunul zilei de 1 august. Aceiași astrologi ne spun și care sunt cele doua zodii care au noroc […] The post Doua zodii care au noroc triplu in august. Ei primesc șansa vieții in dragoste, cariera, dar și la bani! appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

