Teatrul Municipal „Ariel”, sub patronajul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, invita publicul cinefil la Arenele Traian, unde doua zile pe saptamana se difuzeaza – GRATUIT – filme in aer liber. sambata, 8 august, ora 19:30 Yeti – Omul Zapezilor Durata: 90 minute Format: 2D Gen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic Rating: AG (audiența generala) sambata, 8 august, ora 21:30 Bad Boys for Life – Baieți rai pe viața Durata: 123 minute Format: 2D Gen: Actiune, Comedie, Crima, Thriller Rating: N-15 (Nerecomandat sub 15 ani) duminica, 9 august, ora 19:30 Dolittle Durata: 90 minute Format:…