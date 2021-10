Stiri pe aceeasi tema

- „Prima zi de școala reinvie, an de an, in memoria afectiva a fiecaruia dintre noi, emoția reintoarcerii in universul modelator de caractere și destine al clasei, bucuria reintalnirii cu colegii și cu dascalii, fiorul increderii ca acolo, in spațiul magic al școlii, cele mai indraznețe visuri pot deveni…

- Din cauza lucrarilor coordonate de Primarie si care nu s-au incadrat in grafic, elevii de la Liceul „Cantemir" isi va desfasura orele la Liceul „Alecsandri". In cadrul intalnirii cu reprezentantii insitutiilor de presa avuta ieri, 10 septembrie, de catre reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca rata de vaccinare anti-COVID in randul angajaților din invatamant este de 60%. Ministrul a mai anuntat ca pe 8 septembrie, cu cinci zile inainte de inceperea noului an scolar, va prezenta o actualizare a situatiei imunizarii, potrivit Agerpres."Vom…

- Potrivit lui Cimpeanu, elevii care au contraindicatii certificate medical vor avea in continuare acces la invatamantul online dupa inceperea anului scolar 2021-2022. "Pandemia nu s-a incheiat si vor avea in continuare acces ( la invatamantul online - n.r.) acei elevi care au comorbiditati sau care au…

- Vești noi pentru toți elevii din Romania! Dupa ce ministrul Educației a anunțat ca școlile vor fi deschise chiar daca valul al IV-lea de coronavirus va izbi Romania, ministrul Sanatații a anunțat ca elevii ar putea fi vaccinati chiar la scoala. Iata cum se va desfașura intregul procedeu!

- A fost publicata Metodologia pentru decontarea navetei școlare in Monitorul Oficial! Elevii pot afla care este suma maxima aprobata pentru ei. Mulți adolescenți trebuie sa parcurga distanțe mari pentru a avea parte de educație. Ce suma a fost aprobata pentru naveta școlara O organizație a elevilor a…

- Elevii care intra in acest an la liceu nu vor da bacalaureatul pe baza de competențe, ci in formula actuala pe baza de cunoștințe, a precizat marți seara ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-o intervenție la Digi24, citata de edupedu.ro.„Cel mai devreme se va intra pe acest sistem din septembrie…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat, publicate astazi de Ministerul Educației, plaseaza Sectorul 4 pe primul loc in țara, cu o rata de promovabilitate de 85%, depașind astfel județe cu tradiție universitara, cum ar fi Cluj (84,1%), Galați (82,8%) și Iași (81.9 %). Acest rezultat, deosebit…