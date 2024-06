Două zile la Viena Haideți sa renunțam la discursurile fara rost despre plangerile unui calator strain in Romania și sa ne concentram pe soluții, ințelegand ca nicio țara sau persoana nu este perfecta, așa cum experiența noastra de viața ne-a aratat ca nici in țara de origine a calatorului nu exista perfecțiune absoluta. Și vin cu cateva exemple din […] The post Doua zile la Viena appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta invita constantenii, dar si turistii aflati in vacanta la mare sa urmareasca meciurile de fotbal din aceasta seara, din cadrul Campionatului European de fotbal din Germania, in Parcul Garii din municipiu. "Haideti sa vedem meciul impreuna in parcul de la Gara, incepand cu ora 22:00…

- EURO 2024 a ajuns intr-o faza cruciala, iar echipele participante iși disputa cu inverșunare fiecare punct. Situația din grupe este foarte dinamica, cu rezultate surprinzatoare și prestații remarcabile. Haideți sa analizam pe scurt clasamentele și sa discutam despre meciul de astazi al Romaniei impotriva…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca autoritațile romane au luat decizia de a declara „persona non grata” pe teritoriul Romaniei un diplomat din cadrul Ambasadei Federației Ruse de la București. Anunțul oficial al Ministerului Afacerilor Externe subliniaza ca aceasta masura vine ca urmare a activitaților…

- Alina Gorghiu a vorbit despre situația extradarii Prințului Paul de Romania in contextul in care instanța din Malta a respins recent cererea de extradare formulata de statul roman. Ministrul Justiției a declarat ca așteapta ca procuratura malteza sa exercite calea de atac asupra deciziei. Termenul este…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…

- Situația de pe platforma industriala Mangalia devine din ce in ce mai tensionata iar viitorul șantierului naval e sumbru. Grupul olandez Damen a escaladat conflictul cu statul roman, recurgand la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Viena. Motivul: rezilierea acordului din 2018 prin care Damen a…

- Nu mai este mult pana la Paște, iar pe rafturi au inceput sa apara produsele vedete ale acestei sarbatori. Printre acestea se numara și iepurașul de ciocolata, care se vinde la un preț uriaș comparativ cu Marea Britanie. Totul a fost scos la iveala de catre un roman stabilit in Marea Britanie. Un roman…

- Incepand din data de 9 aprilie, Romania instituie masuri severe de prohibiție pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale. Prohibiția va fi in vigoare timp de 60 de…