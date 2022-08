Două zile de vreme rea în aproape toată țara. Ploi torențiale, vijelii și grindină Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi și vijelii valabila pentru majoritatea județelor din țara. Avertizarea intra in vigoare duminica la ora 12.00 și este valabila pana luni la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in Transilvania și Maramureș vor fi perioade […] The post Doua zile de vreme rea in aproape toata țara. Ploi torențiale, vijelii și grindina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ in județul Maramureș in intervalul 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in Transilvania și Maramureș vor…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania…

- COD GALBEN in Alba și trei sferturi din țara. Se anunța ploi torențiale și descarcari electrice pana luni seara Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil și in partea vestica și sudica a județului Alba. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in…

- Meteorologii au emis duminica avertizari de ploi, vijelii si grindina pentru cea mai mare parte a tarii. Potrivit ANM, duminica, in intervalul 13:00 – 23:00, mai multe zone se vor afla sub Cod galben de ”instabilitate atmosferica temporar accentuata”. ”In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures,…

- Meteorologii au emis duminica avertizari de ploi, vijelii si grindina pentru cea mai mare parte a tarii. Conform ANM, duminica, in intervalul 13:00 – 23:00, mai multe zone se vor afla sub cod galben de "instabilitate atmosferica temporar accentuata". "In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in județul Suceava incepand de astazi, 4 iunie, de la ora 12:00 și pana duminica 5 iunie, la ora 3:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- Meteorologii au emis joi, 2 iunie, o noua avertizare COD Galben de ploi, vijelii și grindina pentru mai multe județe, printre care și Cluj. Potrivit ANM, joi, in intervalul 12:00 – 23:00, in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și in zona continentala a Dobrogei…

- Meteorologii au emis miercuri o atenționare Cod galben de averse și vant valabila in 18 județe din țara. Avertizarea este valabila intre orele 12.00 și 21.00. In Carpații Meridionali, local in Moldova, precum și in nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va…