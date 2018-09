Două zile de vot, la referendumul pentru familia tradițională; Guvernul vrea să se asigure că se atinge pragul pentru validarea scrutinului Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un barbat și o femeie. Pentru a fi siguri ca va fi un succes, PSD vrea sa repete situația de la referendumul din 2003, pentru aprobarea Legii de revizuire a Constituției Romaniei. Din estimari a reieșit, atunci, ca ar fi necesare 2 zile pentru ca 50% + 1 din alegatori sa se prezinte la vot, așa ca referendumul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

