Două zile de NEÎNȚELEGERI pentru liderii Europei! În joc sun 1.820 de miliarde de euro Consiliul European incepe duminica a treia zi de negocieri, dupa ce in doua zile de discutii sefii de state si de guverne din tarile membre UE nu au reusit sa se puna de acord privind bugetul si pachetul de relansare propuse, de 1.820 de miliarde de euro. Presedintele Consiliului, Charles Michel, a venit sambata cu o noua propunere de compromis care a vizat doua zone cheie: administrarea fondului de relansare si balanta dintre granturi si imprumuturi din acest fond. Nici aceasta nu a fost acceptata unanim. Prim-ministrul olandez, Mark Rutte, care s-a opus si propunerii de vineri, a spus ca „nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

