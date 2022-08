Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a comentat, pentru prima data, asasinarea jurnalistei și comentatoarei politice Dariei Dughina, care a fost ucisa sambata intr-un atac cu mașina-capcana in apropiere de Moscova, relateaza CNN.Liderul de la Kremlin a transmis luni condoleanțe familiei Dariei Dughina, calificand…

- Un tribunal rus a plasat-o joi in arest la domiciliu, pana in octombrie, pe Marina Ovsiannikova, fosta jurnalista a televiziunii de stat care a denunțat in direct razboiul declanșat de președintele Vladimir Putin impotriva Ucrainei, informeaza agenția France Presse, potrivit The Moscow Times.Miercuri,…

- La centrala nucleara de la Zaporojie sunt stocate aproximativ 1.200 de tone de combustibil nuclear, a precizat marți, 9 august, un responsabil ucrainean, relateaza EFE și Ukrinform, citate de Agerpres . Oficialul avertizeaza ca un eventual incident in aceasta zona poate provoca un dezastru care va afecta…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, celebra pentru momentul in care a intrerupt stirile unei televiziuni de stat, prezentand un afis impotriva invaziei din Ucraina, a fost condamnata joi la o amenda pentru noi declaratii antirazboi, relateaza AFP. Un tribunal din Moscova a amendat-o pe Ovsiannikova…

- Rusia a gasit ca acțiunile distructive ale Occidentului sunt cauza principala pentru creșterea prețurilor cerealelor și pentru iminenta criza alimentara ce s-ar produce pe glob. Rusia a sustinut luni ca cresterea preturilor cerealelor, care a starnit temeri cu privire la o criza alimentara mondiala,…

- Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, declara ca Moscova nu ar trebui sa mai negocieze cu Washingtonul in ce privește dezarmarea nucleara și ca ar trebui sa aștepte pana ce SUA „o sa se tarasca inapoi la masa negocierilor”, relateaza Reuters…

- Fostul președinte rus și aliat-cheie al lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a avertizat liderii occidentali intr-un nou mesaj referitor la razboiul din Ucraina: „Calareții Apocalipsei sunt pe drum” – a scris el, potrivit ziarului spaniol 20minutos , citat de Rador. Medvedev spune ca Moscova va ataca…