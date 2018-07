Doua vorbe de la Teodorovici au aruncat in aer actiunile Romgaz. Investitorii au vandut cele mai multe actiuni din ultimii 5 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea actiunilor companiilor Romgaz si OMV Petrom a scazut, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BvB), ca urmare a anuntului ministerului Finantelor Publice cu privire la initierea unei dezbateri publice pentru Hotararea de Guvern care prevedere plafonarea pretului la gaze.La momentul la…

- Ministerul de Finanțe propune scaderea din pix a prețului gazelor pana la 55 de lei pe MWh și plafonarea acestuia pana la 30 iunie 2021, instituția argumentand ca liberalizarea efectuata la 1 aprilie 2017 a dus la creșterea prețurilor, iar estimarile pentru perioada urmatoare sunt in același sens. ”Pentru…

- Investitorii de pe burse reactioneaza la intentia Ministerului Finantelor de a plafona pretul gazelor la 55 lei/MWh pana in 2021. Actiunile celor mai mari producatori din Romania scad semnificativ pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- In cadrul unui eveniment organizat pe 12 iulie la Bruxelles, Ministrul Finantelor din Romania, Eugen Teodorovici, a semnat Carta Vamala Europeana, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Finantelor.„Securizarea punctelor vamale, dotarea cu echipamente de ultima generatie si ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate de persoane fizice catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. "Începând de luni, toate taxele şi impozitele datorate către ANAF…

- Cotatiile la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt in scadere. Indicele BET, referinta pietei de capital din Romania, a coborat joi sub nivelul de 8.000 de puncte si se apropie cu pasi repezi de minimul acestui an, de 7.837, atins in luna februarie. Cauzele acestui declin sunt mai multe, insa…

- Atacurile presedintelui Klaus Iohannis la adresa Guvernului sunt nejustificate, in contextul in care problema pensiilor si a salariilor reprezinta atributul Executivului, iar presedintele ar trebui sa aiba o pozitie foarte clara in legatura cu ceea ce se intampla in justitie, in conditiile in care exista…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca nu este necesara medierea președintelui Klaus Iohannis intre Guvern și BNR deoarece nu ar exista un razboi intre Executiv și banca centrala. ”Nu este niciun razboi. Noi colaboram, BNR si Ministerul Finantelor, dar asta nu inseamna ca nu ne criticam”,…