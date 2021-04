SCM Timisoara a castigat ambele meciuri disputate in acest weekend in cel de-al doilea turneu din sala „Constantin Jude” disputat in acest sezon de LNB. „Leii” au castigat azi in fata Focsaniului, scor 93-68, dupa ce baschetbalistii alb-violeti s-au impus si ieri, in fata gruparii din Miercurea Ciuc. Ieri, timisorenii au inscris tot 93 de […] Articolul Doua victorii in doua zile pentru SCM Timisoara pe teren propriu. Medie de 93 de puncte pentru „lei” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .