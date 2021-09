Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a explicat, joi, ca a votat pentru infiintarea comisiei parlamentare care ancheteaza cresterea pretului la energie si gaze, deoarece vrea ca toti romanii sa afle cauzele pentru care preturile au crescut.

- Romanii care calatoresc in Bulgaria vor trebui sa prezinte, de la 1 septembrie, certificat digital UE care sa ateste vaccinare anti-COVID, trecerea prin boala sau testarea pentru COVID. Autoritatile bulgare au emis noi reglementari privind conditiile de calatorie in Republica Bulgaria, aplicabile…

- Un incendiu de amploare a fost observat de pompierii romani care intervin in regiunea Attica din Grecia. Autoritațile elene au trimis la fața locului toate mijloacele de intervenție romanești pentru stingerea incendiului care s-a extins deja la mai multe case, transmite Inspectoratul General pentru…

- Romanii care vor sa-și petreaca vacanța in Malta vor trebui sa completeze mai multe formulare și sa respecte noile masuri introduse. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca in contextul pandemiei de COVID-19 autoritațile malteze au revizuit condițiile de intrare in Malta, inclusiv pentru romani.…

- Autoritatile de sanatate publica au identificat, la nivel national, 50 de zone de imbaiere, dintre care 49 sunt localizate la Marea Neagra, iar una in orasul Tulcea, informeaza Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), pe propria pagina de Facebook. Datele…

- Weekend-ul trecut, sute de turiști romani au așteptat ore in șir la cozi la punctul de frontiera Kulata-Promachonas pentru a intra in Grecia. Autoritațile elene au susținut ca una dintre principalele cauze a fost ca mulți dintre ei nu aveau completat formularul de identificare a pasagerului. Toate explicațiile…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in unanimitate, cu 128 de voturi “pentru”, propunerea legislativa prin care se instituie, pe 15 februarie, Ziua nationala a lecturii. „Cu prilejul Zilei nationale a lecturii se pot organiza activitati culturale, sociale si educationale prin care se evidentiaza importanta…