Pompierii au intervenit, miercuri, cu mai multe autospeciale, in Capitala, langa Gara de Nord, pentru a stinge un incendiu ce a cuprins doua vagoane dezafectate. Din primele informații, nu sunt persoane ranite. CFR Calatori a transmis ca incendiul a avut loc in stația București Basarab. Au fost afectate doua vagoane dezafectate. S-a dat alerta, astfel […] The post Doua vagoane dezafectate au luat foc in stația București Basarab. Anunțul CFR Calatori despre circulația trenurilor first appeared on Ziarul National .