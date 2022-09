Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, marti dupa-amiaza, pe Drumul National 1, intre Sinaia si Brasov, o banda fiind impracticabila dupa ce un camion militar nu a putut trece de o poarta de gabarit. Traficul se desfasoara cu dificultate la Timisul de Sus, in judetul Brasov. ”Pe DN1, pe raza localitatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua mașini a avut loc vineri dupa-amiaza, in zona comunei prahovene Cornu, pe sensul de mers catre Brasov. In urma accidentului, trei tineri au ajuns la spital, iar traficul rutier este restricționat, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane.…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1 Ploiești – Brașov, la intersecția cu DJ 101R, catre comuna Cornu. In accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Magistrala 400, la kilometrul feroviar 119 025 de metri, in Halta Tomesti, judetul Harghita, la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere, prevazuta cu indicator rutier "Crucea Sfantului Andrei", un tren care circula…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane anunta ca traficul pe DN 11 Brasov – Targu Secuiesc, la kilometrul 14 in zona localitatii Lunca Calnicului, din judetul Brasov, se desfasoara alternativ, in urma unui accident in care au fost implicate sapte autovehicule. Accidentul nu…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane anunta ca traficul pe DN 11 Brasov – Targu Secuiesc, la kilometrul 14 in zona localitatii Lunca Calnicului, din judetul Brasov, se desfasoara alternativ, in urma unui accident in care au fost implicate sapte autovehicule. Accidentul…