Stiri pe aceeasi tema

- CSM Corona Brasov va avea trei echipe in turneele finale ale Campionatelor Nationale de handbal pentru junioare! Federatia Romana de Handbal a decis sa incheie sezonul 2019-2020 in campionatele de juniori prin disputarea direct a ultimei faze a competitiilor, cu echipele situate pe locuri…

- Presedintele clubului Dinamo, George Cosac, a reactionat dur dupa ce Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a decis luni inchiderea sezonului competitional 2019-2020, fara acordarea titlului de campioana in Ligile Nationale, potrivit Mediafax.CS Dinamo era lider in clasamentul…

- Federația Europeana a demontat, practic, toate scenariile futuriste ale Federației Romane de Handbal, de a mai juca handbal in iulie și august Nu se va mai juca niciun meci in actualul sezon, nici in Liga Florilor, nici in Liga Zimbrilor! EHF a anunțat FRH ca trebuie sa trimita numele formațiilor participante…

- Federatiile portugheze de baschet, handbal, volei si hochei pe role au anuntat, printr-un comunicat, incheierea sezonului actual, din cauza pandemiei de coronavirus, fara acordarea titlului de campioana la niciuna dintre aceste discipline, informeaza EFE. Cele patru organizatii au explicat ca, pentru…

- Federația Romana de Handbal a decis sa scurteze competițiile juvenile. In urma acestei hotarari formațiile clasate pe primele doua poziții in cele patru grupe valoare au fost declarate calificate pentru turneele finale. La masculin, in aceasta postura se afla echipele de juniori I și juniori II de la…

- Autoritatile din Turcia au decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor de fotbal, handbal, volei si baschet, din cauza pandemiei de Covid-19, anunța news.ro.Ligile de fotbal, handbal, volei si baschet s-au suspendat pe termen nedefinit. Citește și: Scuza senatorului amendat pentru…

- Federatiile de baschet din Elvetia, Ucraina si Lituania au decis suspendarea sezonului 2019/2020, atat cat mai era de disputat, si au decis campioanele la masculin, acestea fiind echipele de pe primul loc in clasament la momentul deciziei.Astfel, campioana Elvetiei a devenit Fribourg Olympic,…

- Federatiile de baschet din Elvetia, Ucraina si Lituania au decis suspendarea sezonului 2019/2020, atat cat mai era de disputat, si au decis campioanele la masculin, acestea fiind echipele de pe primul loc in clasament la momentul deciziei.