- Doua persoane au fost recuperate duminica seara de catre salvamontiștii gorjeni din Masivul Parang, zona Varfului Carbunele. Au intervenit echipe ale Salvamont din Ranca, fiind folosit și un caine specializat in salvari de persoane. Cei doi rataciți pe munte au fost surprinși de intuneric și au sunat…

- Doua turiste care s-au ratacit in Parang dupa ce au fost surprinse de lasarea serii, au fost gasite și recuperate duminica de salvamontiștii gorjeni, ajutați de cainele de cautare Recco, transmite MEDIAFAX.Salvamontiștii gorjeni au intervenit duminica in Parang dupa ce au primit un apel de…

- In data de 19.09.a.c., in jurul orei 16:30, s-a primit un apel prin S.N.U.A.U. 112, referitor la doua persoane ratacite in zona Cavnic, județul Maramures. La fața locului s-a deplasat de indata, patrula montana de jandarmi Cavnic. La acțiunea de cautare și salvare au participat 2 jandarmi cu 2 autospeciale.…

- O actiune de amploate au desfasurat salvamontiștii din Borșa pentru gasirea a doua turiste ucrainence ratacite In masivul Pietrosul Rodnei. Dupa 24 de ore de cautari, acestea au fost gasite tefere și transportate in Borșa. Acțiunea a fost una de amploare datorita faptului ca au participat, alaturi de…

- UPDATE – Cele doua turiste au fost gasite. Iata ce spune Oana Gonczi, purtatorul de cuvant al ISU Maramures: “In cursul zilei de ieri, in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, 9 pompieri cu 1 auto, 9 jandarmi montani cu 2 auto, 16 salvamontisti cu 3 auto, 2 politisti de frontiera si 2 padurari…

- Luni, 5 august, in jurul orei 00.00, Salvamont Maramures a anuntat ca a demarat actiunea de cautare a doua turiste din Ucraina care s-au ratacit in zona Pietrosul Rodnei. 16 salvatori montani de la SPJ Salvamont Maramures au plecat noaptea trecuta in cautarea celor doua, dupa care a fost chemat un elicopter…

- Salvamontiștii gorjeni au avut zeci de intervenții in ultima luna in zona montana. Nu este singurul loc in care salvamontișii sunt solicitați sa intervina, intrucat, in aceasta perioada sunt mulți turiști care vin in Gorj pentru escalada și cațarare, mountainbike și alte sporturi de aventura. Potrivit…

- Salvatorii montani din Gorj și din țara și-au sarbatorit ziua prin munca. Pe 1 august este marcata in toata țara Ziua Salvatorului Montan. Nu intamplator salvatorii montani iși serbeaza ziua pe 1 august, avand in vedere ca aceasta luna este cea mai aglomerata din an pentru salvamontiști. Astazi, de…