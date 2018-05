Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite vineri dimineata in urma coliziunii a doua trenuri in gara centrala din orasul Salzburg, situat in vestul Austriei, a relatat presa locala, citata de dpa, scrie agerpres.ro. Cele doua trenuri s-au lovit cu putin timp inainte de ora locala 05:00 (03:00 GMT), a…

- Mai mult de 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei locale, citat de dpa. Unul din trenuri a intrat in cealalta garnitura intr-un tunel, a precizat purtatorul…

- Un accident feroviat grav s-a produs luni in Austria. Poliția austriaca spune ca o persoana a fost ucisa și alte 20 au fost ranite, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca cele doua trenuri s-au ciocnit in jurul orei 12:25 pm, in timp…

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.