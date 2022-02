Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager a murit și alți zeci au fost raniți dupa ce doua trenuri regioane de persoane s-au ciocnit, luni dupa-amiaza, langa Munchen, potrivit poliției germane, scrie presa straina. Jurnaliștii germani vorbesc despre multiple victime. Deutsche Welle scrie ca sunt 10 raniți, Bild spune ca…

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe raza localitații Poiana Stampei unde doua autoturisme s-au ciocnit violent. Potrivit ISU Suceava, in urma evenimentului 5 adulți și un minor au fost transportați la spital. Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala de stingere dotata cu echipament pentru…

- Un accident grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN 28 Iași-Targu Frumos, in zona localitații Sarca, județul Iași.Accidentul s-a produs intr-o curba, intre un camion, un autoturism și un echipaj de Ambulanța.Potrivit primele date, 10 persoane au suferit leziuni, 7 dintre ele sunt in stop cardio-respirator,…

- Accident in lanț pe A1, in apropiere de PTF Nadlac II. Mai multe autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe autostrada A1, aproape de frontiera cu Ungaria. O persoana a fost ranita, iar traficul a fost deviat de catre politisti pe DN 7G.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Arad, incidentul rutier…

- Un grav accident rutier s-a produs in județul Dambovița, in comuna Cornațelu. Șapte persoane au fost ranite dupa ce o mașina-școala s-a ciocnit cu un alt autoturism. Vehiculul era condus de o tanara de 17 ani. Din cauza impactului puternic unul dintre autoturisme a fost proiectat in trei pietoni. Toate…

- Sir de accidente pe munte, la inceput de an! In munții Fagaraș, un turist din Cluj a murit dupa ce a alunecat de pe creasta cateva sute de metri. Alți doi turiști au fost salvați dupa ce au suferit multiple leziuni in cadere.

- Poleiul face primele victime in Timiș. Doua persoane au fost ranite, joi dimineața, in urma unui accident. „O femeie in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe DJ 592, dinspre localitatea Moșnița Noua inspre localitatea Chevereșu Mare, iar la km 13+900 de m a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Un mobil islamist nu este exclus in ancheta privind atacul cu arma alba comis pe 6 noiembrie intr-un tren rapid din Germania si soldat cu ranirea grava a patru persoane, transmite miercuri AFP. ''Analiza suporturilor de date confiscate de la suspect a aratat ca un plan islamist de actiune…