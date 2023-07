Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: Doua trenuri cu sute de calatori, blocate la SUCEAVA din cauza aluviunilor cazute de pe versant Doua trenuri cu sute de pasageri, au ramas blocate, miercuri dupa-amiaza, din cauza aluviunilor cazute de pe versant, in județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, intre localitațile Pojorata și Sadova,…

- In urmare defectarii unui tren de marfa privat intre stațiile Slobozia Veche și Cazanești, traficul feroviar este intrerupt temporar in aceasta dupa-amiaza, urmatoarele trenuri staționand pana la reluarea circulației:in stația Slobozia Veche- R 8124 Slobozia Veche – București Nord– R 8154 Slobozia Veche…

- Circulatia feroviara este blocata, miercuri dupa-amiaza, intre statiile de cale ferata Pojorata si Sadova, in judetul Suceava, din cauza aluviunilor care au ajuns pe linia ferata. Doua trenuri cu sute de calatori sunt stationate. „Trenul 12823 este oprit temporar intre statiile Pojorata si Sadova din…

- Doua trenuri cu peste 400 de pasageri sunt blocate, miercuri, in județul Suceava, dupa o alunecare de teren pe calea ferata. La fața locului intervin echipele ISU pentru deblocarea liniei ferate. Alin Galeata, de la ISU Suceava, a declarat, ca forțele de ordine sunt la fața locului. Un agent economic…

- Dragașani și Sutești au fost cele mai afectate localitați din județul Valcea, in urma ploilor torențiale cazute duminica seara. Viitura a acoperit strazile, a intrat in curți și in case și a blocat mașinile sub un pod de cale ferata, informeaza Ziarul de Valcea.La Dragașani, pe strada Tudor Vladimirescu…

- In timp ce in alte județe, oamenii se confrunta cu seceta, in altele regiuni ploua. Furtunile puternice au condus la inundații. Oamenii au solicitat ajutorul pompierilor. Aceștia au intervenit in numar mare pentru scoaterea apei din gospodarii. Inundațiile au facut prapad Coșmarul pentru mai mulți oameni…

- Ciclonul mediteranean care a facut ravagii in Italia, avanseaza spre Romania. Ploi torențiale și grindina pana la sfarșitul lunii Ciclonul mediteranean care face ravagii in Italia se indreapta spre estul Europei. Au fost inundații catastrofale intr-o regiune din nordul Italiei, iar autoritațile au raportat …

- Vremea se strica in toata țara dupa cateva zile cu temperaturi. Un ciclon mediteranean lovește Romania aducand ploi puternice și furtuni violente. Instabilitatea atmosferica va fi in creștere incepand cu seara zilei de marți, 16 mai.