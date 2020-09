Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica la pranz in judetul Caras-Severin, pe calea ferata carea leaga Resita de Caransebes. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar pagubele materiale sunt insemnate.

- Incident șocant in Capitala. Un pasager a pulverizat gaz lacrimogen intr-un autobuz de pe ruta 23, infuriat ca o femeie nu ar fi purtat masca de protecție.Totul s-a petrecut aseara, in jurul orei 21:00, la intersecția strazilor Voluntarilor cu Uzinelor.

- Un candidat PNL la funcția de primar a fost ridicat, astazi, in urma unei operațiuni antidrog care s-a desfașurat in Timiș și Caraș Severin. Totul a plecat din Ilfov, unde polițiștii antidrog au aflat ca aprovizionarea dealerilor se face din vestul țarii. In urma investigațiilor, astazi, s-a realizat…

- Pentru a verifica modul in care sunt respectate regulile de comportament emise de autoritati pentru prevenirea si controlul virusului SARS-CoV-2, CFR Calatori impreuna Politia Transporturi Feroviare (TF), continua actiunile desfasurate in comun.

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins luni cele doua contestatii depuse de CRRC – Astra Vagoane si CAF Spania la licitatia de achizitie de trenuri de metrou destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor.

- Primul incident a avut loc la intersectia bulevardului Basarabia cu bulevardul Chisinaul, acolo unde un tramvai cu calatori a sarit de pe linie. Din fericire nimeni nu a fost ranit, dar in urma incidentului au fost avariate doua autoturisme. In zona a fost adusa o masina de interventie care a repus…

- Linia de cale ferata dintre stațiile Caransebeș și Balta Sarata, județul Caraș-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulația pe magistrala 900, București-Timișoara, este blocata. The post Trenuri de calatori spre și dinspre Timișoara, blocate de inundații appeared first on Renasterea banateana…