Stiri pe aceeasi tema

- De la o saptamana la alta numarul angajaților care intra in șomaj tehnic, din cauza pandemiei provocata de coronavirus, crește considerabil. Astfel, daca luni, 6 aprilie, din județul Bacau aveau suspendat contractul de munca 18.900 salariați, ieri, 13 aprilie, numarul lor a ajuns la 21.135. Pe de alta…

- O angajata a unui restaurant din Bacau, care și-a intrerupt activitatea odata cu instituirea starii de urgența din cauza pandemiei de coronavirus, a fost concediata in virtutea unui articol din Codul Muncii, care ii da dreptul la ajutor de șomaj obișnuit. Acest lucru o nemulțumește pe fosta salariata,…

- 65 de sportivi de la CSM Bacau au intrat in șomaj tehnic. De la 1 aprilie. Și nu e o pacaleala, ci una din urmarile pandemiei de COVID-19. Astfel, CSM Bacau s-a supus Ordonanței de Guvern 32, trecand in șomaj tehnic titularii contractelor de activitate sportiva. Conform reglementarilor in vigoare, aceștia…

- Ministerul Sanatații a alocat in aceasta dimineața, Spitalul Județean de Urgența (S.J.U.) Bacau, 432.000 de lei, pentru achiziția unui aparat medical (PCR Real Time), care depisteaza noul coronavirus. S.J.U. Bacau face, astfel, parte din lotul de 20 de spitale din Romania care primesc fonduri de la…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa-și faca resimțite efectele negative și in mediul de afaceri din județul Bacau. Potrivit datelor obținute de catre conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau din REVISAL (registrul general de evidența a salariaților), de la nivel național, in perioada…

- Firmele vor fi ajutate de stat sa depașesca perioada de criza generata de pandemia de coronavirus. Astfel, angajatorii care-și trimit salariații in șomaj tehnic vor putea primi o parte din banii pentru salarii. Ajutorul, insa, va fi acordat doar pana la un anumit nivel salarial, restul fiind suportat…

- Guvernul a decis sa asigure plata somajului tehnic in proportie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. “O alta masura foarte importanta pe care am luat-o este aceea de a asigura plata somajului tehnic, plata angajatilor…

- Este vorba despre un barbat, care a venit din Franța, dar s-a oprit in București și, pentru ca prezenta simptome, a fost internat la Institutul “Matei Balș”, iar testarea coronavirus a fost pozitiva. Apare pe statistici ca fiind din Bacau, doar pentru ca are domiciliul aici. Dar, cum spun și autoritațile…