Două treimi dintre ruşi sunt de părere că guvernul nu acţionează în interesul oamenilor (sondaj) Peste doua treimi dintre rusi sunt de parere ca guvernul de la Moscova nu actioneaza in interesul poporului, releva un sondaj realizat de cel mai important centru de sondare a opiniei publice din Rusia, considerat independent, Levada-Tentr, transmite joi dpa.



Intrebati daca interesele guvernului coincid cu cele ale populatiei, 72% dintre rusii chestionati au afirmat ca "probabil nu" sau "cu siguranta nu".



Dintre acesti 72%, peste jumatate au fost de acord cu afirmatia ca "autoritatile traiesc pe spinarea populatiei si nu prea le pasa cum traiesc oamenii".



Sondajul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

