Aproximativ doua treimi din cetatenii tarilor Uniunii Europene sunt ingrijorati de securitatea UE, indica rezultatele unui sondaj de opinie realizat la solicitarea Comisiei Europene, informeaza Agerpres, care preia DPA.Ancheta sociologica arata ca 47% din cetatenii UE sunt "destul de ingrijorati" de securitatea blocului comunitar in urmatorii cinci ani, in timp ce 17% s-au declarat "foarte ingrijorati".Potrivit aceluiasi sondaj, cele mai mari temeri legate de securitate le au portughezii (77%). In Germania, 54% dintre respondenti au declarat ca sunt "destul de ingrijorati" sau "foarte ingrijorati"…