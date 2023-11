Stiri pe aceeasi tema

- Sam Altman, la doar 48 de ore de la inlaturarea sa ca CEO al companiei Open AI care a creat popularul bot ChatGPT, se alatura Microsoft. Satya Nadella a facut anunțul pe o rețea de socializare, punand capat speculațiilor ca Altman s-ar putea intoarce la OpenAI, transmite BBC.

- Microsoft muta repede pe piața Inteligenței Artificiale. CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a postat pe X (fostul Twitter), ca fostul CEO OpenAI, Sam Altman, cat și președintele Greg Brockman se vor alatura echipei Microsoft.Pe 20 noiembrie, Nadella a postat ca este „extrem de incantat sa impartașeasca…

- La o zi dupa ce consiliul de administratie l-a concediat intr-o miscare surpriza care a zguduit lumea tehnologiei, Altman vorbea cu directorii OpenAI despre imbunatatirea structurii de guvernare a companiei, in timp ce discuta cu unii cercetatori de baza ai OpenAI si altii apropiati ai sai despre cum…

- „Plecarea domnului Altman vine in urma unui proces de analiza deliberativa a consiliului, care a ajuns la concluzia ca acesta nu a fost intotdeauna direct in comunicarea sa cu consiliul, impiedicandu-i capacitatea de a-si indeplini responsabilitatile”, se arata intr-un comunicat, in care se subliniaza…

- ​Sam Altman, șeful OpenAI, spune ca marele țel este construirea unei „superinteligențe”. AGI (Inteligenta Artificiala Generala) se refera la un nivel de dezvoltare in domeniul inteligenței artificiale in care un sistem este capabil sa desfașoare orice sarcina intelectuala pe care o poate realiza un…

- CEO-ul Sam Altman a impartasit actualizarile la evenimentul de la San Francisco, care a atras 900 de dezvoltatori din intreaga lume, in cea mai recenta incercare a OpenAI de a valorifica popularitatea ChatGPT, oferind dezvoltatorilor stimulente pentru a construi ecosistemul sau. ChatGPT, lansat in noiembrie…

- Conferinta semnaleaza ambitia OpenAI de a se extinde dincolo de o senzatie pentru consumatori, pentru a deveni un furnizor al unei platforme de dezvoltator de succes, iar CEO-ul Sam Altman i-a tachinat pe participanti cu promisiunea ”unor cateva lucruri noi grozave”. Evenimentul de o zi, organizat intr-o…

- Nume mari din industria tehnologica, precum Elon Musk de la X (fostul Twitter), Mark Zuckerberg de la Meta sau Bill Gates, cofondator al Microsoft, au participat miercuri la o sesiune cu usile inchise a Senatului american, in cadrul careia au fost toti de acord asupra necesitatii de a reglementa inteligenta…