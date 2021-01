Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie intentioneaza sa gazduiasca urmatorul summit G7 in perioada 11-13 iunie, care va fi primul de la inceputul pandemiei si dupa preluarea mandatului in SUA de catre presedintele Joe Biden, conform unui anunt de sambata al guvernului britanic, transmite AFP. Reuniunea sefilor de stat sau…

- Estimarile arata ca aproape 3% din populația Londrei este infectata cu noua tulpina de coronavirus, care este mai contagioasa. Ofițetul medical al Angliei, Chris Whitty, avertizeaza ca noua tulpina de SARS-CoV-2, virusul B.1.1.7, este mai contagioasa decat celelalte variante ale virusului, dupa cum…

- Statele Unite ale Americii au depasit oficial pragul de 20 de milioane de infectii cu SARS-CoV-2, insa numarul cazurilor de Covid-19 este, probabil, mult mai mare. SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator. In luna iunie, scrie…

- Un studiu global realizat de compania de cercetare Ipsos plaseaza Canada ca fiind țara care va domina relațiile internaționale in urmatorul deceniu, urmata de Germania și Franța. La fel ca in ediția anterioara, Canada ocupa poziția fruntașa in acest top (81%), cu sprijinul unor state sud-americane (Columbia,…

- Statele care fac parte din Grupul celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) au alocat o suma fara precedent, de 11.000 de miliarde de dolari, pentru a accelera o redresare economica echitabila si durabila din criza provocata de noul coronavirus, potrivit unui raport publicat inaintea summitului…

- Economiile din G20, cele mai dezvoltate ale lumii, au anunțat pana acum programe de ajutor financiar pentru redresarea economica in valoare totala de 11.000 miliarde dolari. Pandemia de COVID-19 a afectat aproape toate statele lumii, iar restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii…

- ”Membrii G20 au adoptat masuri imediate si exceptionale pentru a raspunde impoctului pandemiei, inclusiv prin implementarea unor masuri fiscale, monetare si de stabilitate financiara fara precedent”, se arata intr-un comunicat. Cheltuielile totale efectuate pana in prezent reprezinta mai mult de doua…

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in mare…