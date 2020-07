Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi (66%) dintre liderii afacerilor la nivel mondial sunt increzatori ca piata europeana va inregistra o revenire relativ rapida in urma recesiunii economice cauzate de pandemia COVID-19, conform rezultatelor unui studiu global realizat de Accenture (NYSE: ACN), dat publicitatii luni potrivit…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului privind elaborarea unui studiu privind contractele de inchiriere din porturile importante si concurente din Europa.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime…

- La bursa de la Chicago, cotatiile futures s-au dublat in ultimele doua luni. Insa dupa ce ajutoarele guvernamentale vor inceta, multi producatori se vor confrunta din nou cu o alegere dificila: sa suporte pierderi sau sa inchida ferma. Chiar daca restrictiile impuse in perioada pandemiei incep…

- Epidemia COVID 19 a fost un soc pentru piata muncii. Daca anul trecut, somajul in Romania avea rata cea mai scazuta din Europa, anul acesta vorbim de 1 milion de someri. INS anunta ca pentru anul trecut, rata somajului a fost de 3,9 , la finalul anului 2019, in scadere de la 4,2 in 2018. In Romania…

- Un studiu genetic care a vizat virusul SARS-CoV-2, coordonat de un grup de cercetatori din Emiratele Arabe Unite, a condus la identificarea unui numar de 70 de mutatii ale acestuia in randul probelor recoltate si secventiate, dintre care 17 nu erau pana acum cunoscute, informeaza khaleejtimes.com. Oamenii…