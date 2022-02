DOUĂ TRANSPLANTURI DE CORNEE AU FOST REALIZATE LA SPITALUL „SFÂNTUL SPIRIDON” Doi tineri au primit o șansa la o viața mai buna dupa ce au fost compatibili pentru efectuarea transplantului de cornee pe care il așteptau de mai mult timp. Cele doua intervenții sunt primele efectuate din acest an la Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon”. „Cele doua cornei prelevate pe data de 20 februarie 2022 de la Bacau vor ajunge la doi pacienți: un barbat de 37 ani cu ochi unic funcțional, diagnosticat cu Keratopatia in bandeleta. Cel de-al doilea primitor este tot un barbat, in varsta de 29 ani, diagnosticat cu Leucim corneean. Cei doi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

