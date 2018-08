Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si una de persoane au fost ranite joi in coliziunea a doua tramvaie in orasul Mannheim, din sud-vestul Germaniei, au anuntat politia si serviciul de pompieri, relateaza dpa preluata de Agerpres. Doua persoane au fost transportate la spital cu rani grave, in timp ce alte 19 au suferit…

- Rapire la Arad! O femeie a fost urcata intr-o duba, de pe strada, chiar in centrul orașului. Mașina a demarat, apoi, in tromba. Politistii au instituit filtre rutiere in tot judetul, insa deocamdata nu cunosc identitatea presupusei victime, pentru ca familia nu a sesizat disparitia. Incidentul ar fi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Alba, pe DN1 Alba Iulia- Aiud, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 398+300 de metri(localitatea Teius) din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru…

- Peste 100 de performante artistice de tipul 'street music' si 'street art' vor avea loc in acest sfarsit de saptamana, atat pe cele cinci scene amenajate in centrul municipiul Satu Mare, cat si in pasajele pietonale, in paralel participantii avand ocazia sa deguste produse de tip…

- Douazeci si trei de oameni au fost raniti vineri in urma coliziunii a doua tramvaie in centrul orasului Praga, a declarat o purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta, informeaza agentia dpa, preia Agerpres.Sase ambulante au fost trimise la locul accidentului, care s-a produs in apropiere…

- Mai mult de 500 de persoane si-au anunțat participarea sambata, la Crosul Olimpic, care va avea loc in municipiul Constanța, intre orele 9.00 si 11.00. Startul competiției sportive se va da din fața Salii Sporturilor din Constanța, concurenții parcurgand urmatorul traseu: Sala Sporturilor – strada Mircea…

- Creatia unui artist german a fost amplasata in centrul Iasiului, constructia starnind critici din partea iesenilor care nu inteleg ce reprezinta lucrarea. Costul acesteia se ridica la 71.400 de lei, suma fiind platita din bugetul local. Potrivit reprezentantilor Primariei Iasi, lucrarea este o „instalatie…