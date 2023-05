Două tramvaie noi s-au tamponat pe linia 25, în Capitală, la ieşirea din depoul Militari Doua tramvaie nou achizitionate de pe linia 25 s-au tamponat azi dimineata, la ora 4.40, la ieșirea din incinta depoului Militari. Conform oficialilor STB, vagonul 3825 a lovit cu fața in spate vagonul 3832. Imediat dupa incident, STB a anuntat ca se vor descarca datele de pe computerul de bord ale celor doua tramvaie și se va constitui o comisie de analiza tehnica a evenimentului. In paralel se vor face verificari referitoare la respectarea regulamentului intern al STB și se vor lua masurile ce se impun. Dupa accident ambele vagoane de tramvai au ramas imobilizate in depou pana la efectuarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

