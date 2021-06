Două tornade, filmate azi în România VIDEO Fenomene meteo extreme. Localnicii au filmat doua tornade Fenomenul meteo a avut loc miercuri, 16 iunie, cand Tulcea s-a aflat sub avertizarea meteo cod portocaliu de precipitații și vant puternic, relateaza Digi24. Doua tornade de mici dimensiuni s-au produs in orașul Babadag din județul Tulcea, la trei zile dupa ce un fenomen similar a avut loc in comuna Corbu, din judetul Constanța. Palnia a fost la o inalțime suficienta fața de sol, astfel ca nu a reprezentat un pericol pentru cei aflați in zona. Specialiștii spun ca tornadele din Romania sunt mai degraba vartejuri și se formeaza cu precadere… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

