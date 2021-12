Aproximativ doua tone de muschi tiganesc si urechi de porc, infectate cu bacteria Listeria monocytogenes, distribuite in zece județe, dar și in mai multe țari din Europa, au fost retrase de catre inspectorii sanitar-veterinari de la vanzare. Societatea Marcel SRL este una foarte cunoscuta in Moldova, unde are o fabrica de mezeluri la Rachiteni, județul Iași, dar și multe magazine alimentare in Estul țarii. Fabrica de mezeluri din Iași nu vinde doar in Moldova, ci și in mai multe țari din Europa. “De la rasaritul soarelui pana la apus, pregatim aceste preparate, cu mai multa grija și mai multa…