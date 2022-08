Cum pana la nunta lui George Simion, președintele AUR, la care sunt așteptați circa 10.000 de romani, nu mai este mult timp, și pregatirile sunt in toi. Meniul va fi unul traditional, cu sarmulețe și mamaliguța in prim-plan și bineințeles branza de oaie, pe care s-a oferit sa o dea cadou de nunta nimeni altul decat latifundiarul din Pipera, Gigi Becali. Va fi branza tare, adica veche, și nu de la Becali, pentru ca nu are atatea oi ca sa produca așa o cantitate mare, ci luata de la un cioban de la Sibiu, pe care Becali il știe bine și garanteaza pentru el. Un efort financiar de vreo 10.000 euro,…