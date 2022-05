Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anuntat intreruperea apei vineri, 13 mai, in localitatile Masloc si Sag, din judetul Timis. In ambele cazuri e vorba de diverse lucrari de mentenanta. In Masloc, intre orele 9-17, se intrerupe furnizarea apei in localitatea Mașloc pentru lucrari de spalare a bazinului de inmagazinare. In…

- Doi parinți din Focșani sunt distruși de durere dupa ce baiețelul lor de 4 ani a murit la scurt timp dupa o intervenție chirurgicala realizata la Spitalul Județean de Urgența. In acest moment, familia indurerata dorește sa faca dreptate și sa razbune moartea micuțului lor, cauzata de o eroare medicala.…

- In acest sfarșit de saptamana ce a cuprins ziua de 1 Mai - Ziua Internaționala a Muncii, Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Buzau a fost implicat in buna desfașurare a activitaților recreative desfașurate de cetațeni prin monitorizarea permanenta a situației operative din teren, luand…

- Intervenții ale pompierilor dupa avertizarea de tip cod portocaliu de vijelie și vreme rea, in Timiș. Salvatorii au intervenit pentru a indeparta copaci sau aluviuni de pe șosele, iar mai multe localitați au ramas fara energie electrica.

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti, in Parcul Natural Vacaresti, cu degajari mari de fum. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul se manifesta pe aproximativ 5.000 de metri patrati. Au fost trimise la fața locului șapte autospeciale de stingere. ”Sunt…

- 226 de persoane au fost legitimate și 160 de autovehicule controlate in data de 2/3 aprilie, in intervalul orar 18:00-02:00, de catre polițiștii din Deta, impreuna cu cei ai Secțiilor 8 și 9 Rurale. Aceștia au organizat o razie in zonele de competența in urma careia au dat 42 de sancțiuni contravenționale…

- De sapte ore arde padurea Stejerei. Zeci de localnici, pompieri militari si civili se lupta cu flacarile care abia reusesc sa tina focul sub control. Vantul puternic dar si lipsa surselor de apa face dificila interventia fortelor. In ultimele 24 de ore pompierii maramureseni au intervenit la nu mai…

- Dupa cateva zile dificile pentru pompierii clujeni, din cauza numarului mare de intervenții, ISU Cluj a publicat o imagine ieșita din tiparele obișnuite. In fotografie, un pompier apare langa un cațel intalnit in curtea casei unde era in misiune.„Nu pot fi descrise in cuvinte sentimentele pe care le…