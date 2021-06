Două tipuri de ADN găsite în mașina omului de afaceri asasinat la Arad Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri Ioan Crișan, asasinat in urma cu o saptamana la Arad. Unul dintre cele doua tipuri de ADN este al victimei, iar al doilea nu a fost identificat printre apropiați, și nici in baza de date a poliției, astfel ca oamenii legii […] The post Doua tipuri de ADN gasite in mașina omului de afaceri asasinat la Arad appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

