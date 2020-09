Două tinere prinse la furat în alimentară! Polițiști din cadrul Poliției orașului Sangeorgiu de Padure au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al I.P.J.Mureș, doua tinere, banuite de comiterea infracțiunii de furt. In fapt, la aceeași data, cele doua, de 20, respectiv 23 de ani, ambele din județul Iași, ar fi sustras din incinta […] Sursa articolului: Doua tinere prinse la furat in alimentara! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

