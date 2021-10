Stiri pe aceeasi tema

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, o tanara in varsta de 28…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, un tanar in varsta de 20…

- In cursul dimineții de astazi, 22 august 2021, au mai fost confirmate inca 9 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.412. In intervalul 21.08.2021 (10:00) – 22.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 9 decese (2 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați…

- Pana astazi, 34.353 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 15.08.2021 (10:00) – 16.08.2021 (10:00) au fost raportate 5 decese ( 2 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale…

- In cursul dimineții de astazi, 16 august 2021, au mai fost confirmate inca 5 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.353. In intervalul 15.08.2021 (10:00) – 16.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 5 decese ( 2 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 15 august 2021, au mai fost confirmate inca 6 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.348. In intervalul 14.08.2021 (10:00) – 15.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 6 decese ( 2 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 11 august 2021, a mai fost confirmat inca 8 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.331. In intervalul 10.08.2021 (10:00) – 11.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 8 decese (6 barbați și 2 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 20 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 4 deces, cauzat de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.258. In intervalul 19.07.2021 (10:00) – 20.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 4 decese (2 barbați și 2 femei), al unor pacienți infectați…